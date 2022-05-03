В Екатеринбурге снимут документальный фильм в ответ на высказывания Соловьёва
Общество
Скрин из видео канала ЗЕРКАЛО NEWS - KRIKNEWS на YouTube
Журналисты студии «Зеркало» снимут документальный фильм о Екатеринбурге. В нём примут участие краеведы, специалисты по истории, культуре, экономике. Эксперты помогут установить, какой вклад столица Урала внесла в историю нашей страны.
Фильм станет частью цикла «Реально.Ру», первая серия которого была посвящена уральскому городу Красноуфимску. Отмечается, что картина должна стать ответом на резкие высказывания журналиста Владимира Соловьёва в адрес Екатеринбурга и самих горожан:
«Пропагандисты тоже питаются за наш счёт. И имея миллионные зарплаты, они за наш же счёт нас поливают своими помоями. Недавно Соловьёв назвал наш город "Центром мерзотной либероты", а ранее он называл Екатеринбуржцев бесами и козлищами».
Журналисты «Зеркала» объявили сбор средств на съёмку фильма. Помочь в создании можно на странице студии в DonationAlerts .
«Мы искренне надеемся, что этот фильм заставит наших чиновников зашевелиться и начать отстаивать интересы своих "хозяев" — то есть, наши с вами права и интересы», — считают авторы «Зеркала».
Фильм станет частью цикла «Реально.Ру», первая серия которого была посвящена уральскому городу Красноуфимску. Отмечается, что картина должна стать ответом на резкие высказывания журналиста Владимира Соловьёва в адрес Екатеринбурга и самих горожан:
«Пропагандисты тоже питаются за наш счёт. И имея миллионные зарплаты, они за наш же счёт нас поливают своими помоями. Недавно Соловьёв назвал наш город "Центром мерзотной либероты", а ранее он называл Екатеринбуржцев бесами и козлищами».
Журналисты «Зеркала» объявили сбор средств на съёмку фильма. Помочь в создании можно на странице студии в DonationAlerts .
«Мы искренне надеемся, что этот фильм заставит наших чиновников зашевелиться и начать отстаивать интересы своих "хозяев" — то есть, наши с вами права и интересы», — считают авторы «Зеркала».
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