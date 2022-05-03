В Екатеринбурге снимут документальный фильм в ответ на высказывания Соловьёва

15.59 Четверг, 12 мая 2022
Общество
Скрин из видео канала ЗЕРКАЛО NEWS - KRIKNEWS на YouTube
Журналисты студии «Зеркало» снимут документальный фильм о Екатеринбурге. В нём примут участие краеведы, специалисты по истории, культуре, экономике. Эксперты помогут установить, какой вклад столица Урала внесла в историю нашей страны.

Фильм станет частью цикла «Реально.Ру», первая серия которого была посвящена уральскому городу Красноуфимску. Отмечается, что картина должна стать ответом на резкие высказывания журналиста Владимира Соловьёва в адрес Екатеринбурга и самих горожан:

«Пропагандисты тоже питаются за наш счёт. И имея миллионные зарплаты, они за наш же счёт нас поливают своими помоями. Недавно Соловьёв назвал наш город "Центром мерзотной либероты", а ранее он называл Екатеринбуржцев бесами и козлищами».

Журналисты «Зеркала» объявили сбор средств на съёмку фильма. Помочь в создании можно на странице студии в DonationAlerts .

«Мы искренне надеемся, что этот фильм заставит наших чиновников зашевелиться и начать отстаивать интересы своих "хозяев" — то есть, наши с вами права и интересы», — считают авторы «Зеркала».

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Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости
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16:56 Силовики съехались к КРК «Уралец» в Екатеринбурге из-за дымовых шашек
16:24 Два фитнес-тренера похитили в Екатеринбурге мужчину
15:59 В Екатеринбурге снимут документальный фильм в ответ на высказывания Соловьёва
15:52 В Нижнем Тагиле на одну ночь перекроют мост на Циолковского
15:27 Аукционы по проектам КРТ в столице Урала перенесли на июнь
14:51 Ярмарка одежды, обуви и текстиля состоится в Екатеринбурге
14:23 В Екатеринбурге планируют отремонтировать ведущие к достопримечательностям дороги
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13:35 Петицию с требованием переименовать Ельцин Центр в Екатеринбурге за две недели подписали 20 человек
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