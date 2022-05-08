В Нижнем Тагиле на одну ночь перекроют мост на Циолковского
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле движение по мосту на Циолковского от улицы Индустриальной до Октябрьской революции закроют на одну ночь. Об этом говорится в постановлении администрации города.
Движение транспорта по указанному участку будет закрыто с 22:00 14 мая до 06:00 15 мая. Как сообщает TagilCity.ru со ссылкой на гендиректора УСМ Алексея Голященко, в это время специалисты будут перекладывать кабельную линию электроснабжения на перекрестке Октябрьской революции – Циолковского.
Напомним, что четыре полосы на мосту на Циолковского планируют открыть для движения к 1 июля.
Движение транспорта по указанному участку будет закрыто с 22:00 14 мая до 06:00 15 мая. Как сообщает TagilCity.ru со ссылкой на гендиректора УСМ Алексея Голященко, в это время специалисты будут перекладывать кабельную линию электроснабжения на перекрестке Октябрьской революции – Циолковского.
Напомним, что четыре полосы на мосту на Циолковского планируют открыть для движения к 1 июля.
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