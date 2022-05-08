В Нижнем Тагиле на одну ночь перекроют мост на Циолковского

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле движение по мосту на Циолковского от улицы Индустриальной до Октябрьской революции закроют на одну ночь. Об этом говорится в постановлении администрации города.Движение транспорта по указанному участку будет закрыто с 22:00 14 мая до 06:00 15 мая. Как сообщает TagilCity.ru со ссылкой на гендиректора УСМ Алексея Голященко, в это время специалисты будут перекладывать кабельную линию электроснабжения на перекрестке Октябрьской революции – Циолковского.Напомним, что четыре полосы на мосту на Циолковского планируют открыть для движения к 1 июля.