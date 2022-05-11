За сутки в Свердловской области подтвердили 132 случая коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки выявили 132 случая коронавируса. С начала пандемии в регионе зафиксировано 441 718 случаев COVID-19.По выздоровлению выписали 154 человек. Всего выздоровели 427 443 свердловчанина.Как сообщают в оперштабе, за последние сутки не зафиксировано ни одного летального исхода.