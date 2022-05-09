Петицию с требованием переименовать Ельцин Центр в Екатеринбурге за две недели подписали 20 человек

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

На портале Change.org появилась петиция с требованием переименовать екатеринбургский Ельцин Центр. Судя по информации на сайте, петиция была создана примерно две недели назад, 1 мая, и за это время её подписали 20 человек.Как сообщает Руслан Почалов, создатель петиции, Ельцин Центр необходимо переименовать в Россия Центр. На эту инициативу его сподвигло то, что вся страна якобы смеётся над Екатеринбургом как над «рассадником либерастии». Последней каплей, судя по всему, стал скандал вокруг Владимира Соловьёва:«Дорогие россияне, друзья! Сколько можно терпеть?! Вся страна смеётся над Екатеринбургом (последнее Соловьёв), что у нас рассадник либерастии, естественно! В центре города стоит символ "Позора страны" Ельцин Центр! Большинство жителей Екатеринбурга и области всеми фибрами души ненавидят этот символ упадка! Давайте все вместе переименуем "это" недоразумение в то, во что мы все верим! Мы верим в страну, в народ…, в Россию!!! Пусть будет «Россия –Центр» !!!», — говорится в обращении.