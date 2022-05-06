Продлена регистрация на молодежную научную конференцию «УГМК-ТЕХНО»

– «УГМК-ТЕХНО» – это возможность для каждого внести свой вклад в реализацию стратегических целей промышленных предприятий и отрасли, проявить себя, продемонстрировать активность, предприимчивость, энергичность, – отмечают в пресс-службе УГМК.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости