Продлена регистрация на молодежную научную конференцию «УГМК-ТЕХНО»
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
В Техническом университете УГМК этим летом – с 6 по 8 июля – пройдет молодежная конференция «УГМК-ТЕХНО». По многочисленным просьбам регистрацию и прием докладов решено продлить до 20 мая.
Напомним, что «УГМК-ТЕХНО» – мероприятие для молодых работников организаций горно-металлургического сектора, ученых и студентов вузов и колледжей. Участники конференции смогут предложить свои идеи, разработки и проекты по совершенствованию производств, внедрению новых технологий, улучшению условий труда, повышению экологичности, эффективности производств и управления процессами. Также в рамках мероприятия можно будет поделиться опытом своего предприятия и перенять опыт других.
Направления работы конференции: цветная металлургия, горное дело, обогащение полезных ископаемых, черная металлургия, ESG, цифровизация процессов и производств, экономика и финансы.
На участие в конференции заявки подали уже более 200 человек. Больше всего предложенных проектов пока представлены в направлениях металлургия, цифровизация, ESG. После экспертной оценки авторы лучших проектов получат возможность представить 6-8 июля в Верхней Пышме свои разработки коллегам и принять участие в развивающих мастер-классах. Наиболее интересные проекты получат возможность быть реализованными на предприятиях, а их авторы получат ценные призы.
Чтобы стать участником, необходимо до 20 мая заполнить заявку и описание своей разработки.
Напомним, что «УГМК-ТЕХНО» – мероприятие для молодых работников организаций горно-металлургического сектора, ученых и студентов вузов и колледжей. Участники конференции смогут предложить свои идеи, разработки и проекты по совершенствованию производств, внедрению новых технологий, улучшению условий труда, повышению экологичности, эффективности производств и управления процессами. Также в рамках мероприятия можно будет поделиться опытом своего предприятия и перенять опыт других.
Направления работы конференции: цветная металлургия, горное дело, обогащение полезных ископаемых, черная металлургия, ESG, цифровизация процессов и производств, экономика и финансы.
На участие в конференции заявки подали уже более 200 человек. Больше всего предложенных проектов пока представлены в направлениях металлургия, цифровизация, ESG. После экспертной оценки авторы лучших проектов получат возможность представить 6-8 июля в Верхней Пышме свои разработки коллегам и принять участие в развивающих мастер-классах. Наиболее интересные проекты получат возможность быть реализованными на предприятиях, а их авторы получат ценные призы.
– «УГМК-ТЕХНО» – это возможность для каждого внести свой вклад в реализацию стратегических целей промышленных предприятий и отрасли, проявить себя, продемонстрировать активность, предприимчивость, энергичность, – отмечают в пресс-службе УГМК.
Чтобы стать участником, необходимо до 20 мая заполнить заявку и описание своей разработки.
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