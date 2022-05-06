Жителей Екатеринбурга приглашают посмотреть на нежный и брутальный Нижний Тагил

19.11 Среда, 11 мая 2022
Общество
Фото: Владислав Постников
«Нежный и брутальный советский Тагил», — так называется авторская экскурсия для екатеринбуржцев в соседний город. Приглашают принять в ней участие два опытных и талантливых экскурсовода — Дмитрий Москвин и Светлана Гоцуленко.

Поездка в Нижний Тагил запланирована на конец месяца, на 29-е мая. Экскурсоводы хотят показать её участникам конструктивистскую архитектуру советского периода, старый завод и парк советской скульптуры. В программу также включено дегустация местной кухни, посещение городской набережной и катание на пароме по реке Тагил.

Экскурсантов в Нижний Тагил из Екатеринбурга доставят на скоростной электричке «Ласточка». «Ласточкой» же привезут обратно. Но, если вы уже загорелись желание съездить в Нижний Тагил и узнать о нём много нового, надо учитывать, что экскурсия займёт весь день. Записаться на неё можно по ссылке.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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