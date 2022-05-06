Екатеринбуржцы определились с юбилейным логотипом города, мэрия — ещё нет
Общество
Иллюстрация с официального портала Екатеринбурга
В Екатеринбурге закончилось народное голосование за юбилейный логотип, который должен напоминать о 300-летии города. Больше всего человек — почти 3 тысячи — проголосовали за вариант, который на странице-«голосовалке» на сайте мэрии фигурировал под номером 2 (собственно, его вы и видите выше).
Выбрать можно было из 10 вариантов, которые предварительно одобрили городские чиновники. Всего в голосовании приняло участие 7 700 жителей города. Но не факт, что именно выбранный жителями логотип появится в итоге на юбилейной продукции, на плакатах и растяжках. Конкурс по определению лучшего символа юбилея перешёл на новый этап: теперь экспертная комиссия будет рассматривать предложенные варианты и неизвестно какой предпочтёт.
Напомним, что автора логотипа-победителя ждёт крупное денежное вознаграждение — 300 тысяч рублей. Ну, и удовольствие от того, что именно его «шедевр» будет мелькать по всему городу в юбилейный год.
Выбрать можно было из 10 вариантов, которые предварительно одобрили городские чиновники. Всего в голосовании приняло участие 7 700 жителей города. Но не факт, что именно выбранный жителями логотип появится в итоге на юбилейной продукции, на плакатах и растяжках. Конкурс по определению лучшего символа юбилея перешёл на новый этап: теперь экспертная комиссия будет рассматривать предложенные варианты и неизвестно какой предпочтёт.
Напомним, что автора логотипа-победителя ждёт крупное денежное вознаграждение — 300 тысяч рублей. Ну, и удовольствие от того, что именно его «шедевр» будет мелькать по всему городу в юбилейный год.
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