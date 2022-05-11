Автоинспекторы ловят в Екатеринбурге нарушителей ПДД среди таксистов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге проходят рейды по пресечению нарушений ПДД водителями такси. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.Автоинспекторы проводят профилактические мероприятия с 11 по 13 мая. При выявлении водителей, являющихся иностранцами или лицами без гражданства, сведения о них передают в подразделение полиции по вопросам миграции.Кроме того, на парковках и прилегающих территориях аэропорта, железнодорожных станций и вокзала, автостанций и автовокзалов сотрудники ГИБДД проверяют техническое состояние автомобилей такси и наличие предусмотренных законодательством документов.