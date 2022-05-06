Автоинспекторы задержали в майские праздники в Екатеринбурге 13 пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 6 по 10 мая автоинспекторы выявили более 1 900 нарушений ПДД водителями. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлекли 13 водителей. Еще 12 автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении трех водителей сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное вождение в состоянии опьянения.Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 18 водителей, которые ездили без водительских удостоверений. Также задержаны три автолюбителя, лишенных права управления.Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Проезжая автоинспекторы отстранили от управления ВАЗ-2105 пьяного 35-летнего мужчину. При эвакуации автомобиля он стал оказываться сопротивление и пытался отцепить свою машину. В результате мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Там на него составили административные материалы за пьяное вождение и неповиновение законному требованию сотрудника полиции.