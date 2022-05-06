Участки под строительство приютов для животных определили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области определили земельные участки, на которых построят приюты для животных. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.По словам директора департамента ветеринарии Свердловской области Евгения Трушкина, определены земельные участки для размещения приютов в Алапаевске, Верхней Салде, Верхотурском, Полевском и Сысертском городских округах. В Екатеринбурге земельный участок еще выбирают. Также работа по созданию приютов ведется в Нижнем Тагиле и поселке Билимбай.За три месяца в Свердловской области отловили 2 641 безнадзорную собаку и 1 650 – стерилизовали. Удалось пристроить более тысячи животных. Остальные собаки временно содержатся в 12 приютах, 11 из которых – частные.