В центре Екатеринбурга пройдет традиционная ярмарка выходного дня
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На площади 1905 года в Екатеринбурге в эти выходные вновь состоится ярмарка. Она будет работать 14 и 15 мая с 09:00 до 17:00.
Дачники на ярмарке смогут приобрести рассаду цветочных, плодовых и декоративных культур. Также на прилавках будут представлены мясные деликатесы, молочная продукция, свежие овощи, зелень и разнообразные сладости.
В связи с проведением ярмарки парковка на площади 1905 года будет закрыта с 00:00 субботы до 19:00 воскресенья. Припарковать свой автомобиль можно будет на улицах Урицкого и Володарского.
Дачники на ярмарке смогут приобрести рассаду цветочных, плодовых и декоративных культур. Также на прилавках будут представлены мясные деликатесы, молочная продукция, свежие овощи, зелень и разнообразные сладости.
В связи с проведением ярмарки парковка на площади 1905 года будет закрыта с 00:00 субботы до 19:00 воскресенья. Припарковать свой автомобиль можно будет на улицах Урицкого и Володарского.
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