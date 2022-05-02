В центре Екатеринбурга пройдет традиционная ярмарка выходного дня

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На площади 1905 года в Екатеринбурге в эти выходные вновь состоится ярмарка. Она будет работать 14 и 15 мая с 09:00 до 17:00.Дачники на ярмарке смогут приобрести рассаду цветочных, плодовых и декоративных культур. Также на прилавках будут представлены мясные деликатесы, молочная продукция, свежие овощи, зелень и разнообразные сладости.В связи с проведением ярмарки парковка на площади 1905 года будет закрыта с 00:00 субботы до 19:00 воскресенья. Припарковать свой автомобиль можно будет на улицах Урицкого и Володарского.