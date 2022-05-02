В Свердловской области подтвердили еще 122 случая COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили 122 случая коронавируса за последние сутки. Всего в регионе зарегистрировано 441 586 случаев COVID-19.Как передает оперштаб, по выздоровлению выписали 131 пациента. Общее число вылечившихся – 427 289.От коронавируса за сутки умерли два человека. С начала пандемии в области зафиксировано 10 733 случая смерти больных COVID-19.