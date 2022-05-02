В Свердловской области подтвердили еще 122 случая COVID-19
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области выявили 122 случая коронавируса за последние сутки. Всего в регионе зарегистрировано 441 586 случаев COVID-19.
Как передает оперштаб, по выздоровлению выписали 131 пациента. Общее число вылечившихся – 427 289.
От коронавируса за сутки умерли два человека. С начала пандемии в области зафиксировано 10 733 случая смерти больных COVID-19.
Как передает оперштаб, по выздоровлению выписали 131 пациента. Общее число вылечившихся – 427 289.
От коронавируса за сутки умерли два человека. С начала пандемии в области зафиксировано 10 733 случая смерти больных COVID-19.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!