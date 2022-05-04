Клубнику в Свердловской области будут выращивать круглый год

– Благодаря инновационной разработке наших инженеров, при поддержке региональных институтов развития в области будет построен новый производственный комплекс, где компания «Внеземное» будет производить и поставлять свердловчанам круглый год клубнику, – сообщил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области начнут круглый год выращивать клубнику. Ради этого компания «Внеземное» построит в Березовском городско округе инновационный агрокомплекс.В департаменте информационной политики региона рассказали, что клубнику круглый год будут выращивать методом аэропоники – без использования почвы. Новый агрокомплекс планируют построить за два года. Его мощность составит 100 тонн ягод в год.Объем инвестиций составит около 260 миллионов рублей. Компания также создаст 18 узкоспециализированных рабочих мест. Людей предварительно будут обучать новому методу выращивания ягод.По словам гендиректора компании «Внеземное» Ильи Цигвинцева, в дальнейшем также планируется построить теплицы по выращиванию малины, ежевики и голубики.