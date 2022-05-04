Клубнику в Свердловской области будут выращивать круглый год

12.28 Среда, 11 мая 2022
Общество
Фото: АО «Внеземное»
В Свердловской области начнут круглый год выращивать клубнику. Ради этого компания «Внеземное» построит в Березовском городско округе инновационный агрокомплекс.

В департаменте информационной политики региона рассказали, что клубнику круглый год будут выращивать методом аэропоники – без использования почвы. Новый агрокомплекс планируют построить за два года. Его мощность составит 100 тонн ягод в год.

– Благодаря инновационной разработке наших инженеров, при поддержке региональных институтов развития в области будет построен новый производственный комплекс, где компания «Внеземное» будет производить и поставлять свердловчанам круглый год клубнику, – сообщил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.


Объем инвестиций составит около 260 миллионов рублей. Компания также создаст 18 узкоспециализированных рабочих мест. Людей предварительно будут обучать новому методу выращивания ягод.

По словам гендиректора компании «Внеземное» Ильи Цигвинцева, в дальнейшем также планируется построить теплицы по выращиванию малины, ежевики и голубики.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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