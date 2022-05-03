Две квитанции за вывоз мусора в мае получат жители частного сектора Екатеринбурга

– Сейчас «Спецавтобаза» начала сотрудничать с ООО «ЕРЦ-Финансовая логистика». Екатеринбуржцы могут лично получать консультации по вопросам обращения с ТКО не только в нашем центральном офисе на Посадской, 3, но и в любом офисе ЕРЦ, которые есть в каждом районе уральской столицы, – добавила директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге жители частного сектора в этом месяце получат сразу две квитанции за вывоз мусора. Одна из них будет за апрель от АО «Екатеринбургэнергосбыт», а вторая – за текущий месяц от ЕМУП «Спецавтобаза».Как пояснили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза», с мая 2022 года региональный оператор по обращению с ТКО стал самостоятельно выставлять счета за вывоз мусора жителям частного сектора. Ранее этим занимался «Екатеринбургэнергосбыт».С этого месяца квитанции об оплате услуги по вывозу мусора от «Спецавтобазы» будут приходить жителям всего Восточного округа Свердловской области. Изменения не затронут лишь жителей многоквартирных домов.Кроме того, своевременно заплатить за вывоз мусора теперь можно через личный кабинет на сайте ЕМУП «Спецавтобаза». Информация о пользовании личным кабинетом и пин-код для регистрации в нем будут размещены на майской квитанции.