Накануне Дня Победы в Екатеринбурге умер известный уральский фотограф

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге готовятся проститься с талантливым фотографом, известным фотокорреспондентом, десятилетиями украшавшим своими снимками многие периодические издания. Накануне Дня Победы, 8-го мая из-за осложнений со здоровьем, вызванных повторным заражением ковидом, умер Анатолий Лаптев.В первую очередь Анатолий Лаптев был фотокорром областной газеты «На смену!», в которой он проработал почти 40 лет, до самого её закрытия. Но энергии Анатолия Васильевича хватало на то, чтобы делиться своими снимками с другими газетами и журналами — стоило только попросить.Анатолий Лаптев не был урождённым уральцем. На Урал он приехал для учёбы из Кировской области, да так и остался здесь на всюжизнь. После окончания радиофакультета УПИ и до того, как войти в штат «насменки» он успел недолгое время поработать на Свердловской киностудии, где и проявился его талант замечать и «кадрировать» в окружающем мире самое важное, самое характерное и значимое.Как фотограф Анатолий Лаптев отличался умением в самый «простой» снимок заложить второй смысл, философский нюанс. Как фотокорреспондент удивлял всех бешеной энергией, работоспособностью и оперативностью. Как человек запомнился всем коллегам-журналистам своей прямотой, принципиальностью и неравнодушием.Похороны пройдут 13-го мая. Место и время уточняются.