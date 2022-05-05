Выпить квас «по-советски» предлагают в екатеринбургском ЦПКиО

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Центральный парк культуры и отдыха Екатеринбурга продолжает радовать новостями. Сегодня стало известно, что на его аллеях можно теперь будет выпить квасу так, как делали это граждане Советского Союза: купив на разлив и стоя возле автомобильного прицепа с бочкой.В особо жаркие дни в советский период возле таких бочек жёлтого цвета выстраивались длинные очереди. Люди приносили бидоны, банки и целлофановые пакеты, чтобы набрать вкусный охлаждающий напиток и поспешить домой, чтобы спрятать его в холодильник. Но многие задерживались, чтобы выпить квас здесь же, у бочки, смачно цедя его из большой кружки.Теперь это можно будет сделать снова — в ЦПКиО. Одна из квасных бочек на колёсах уже появилась на территории парка, а администрация обещает, что привезут и выставят ещё несколько. Вот только цветом они будут отличаться от тех, советских цистерн. Их выкрасят в красный — «фирменный» цвет ЦПКиО. Ну, и цены. Литр кваса в Парке имени Маяковского стоит не по-советски дорого: 230 рублей за литр.