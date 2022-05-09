Спрос на пожарных в Свердловской области вырос в 5,6 раза

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В 5,6 раза в Свердловской области выросло число вакансий для пожарных. К такому выводу пришла служба исследований онлайн-платформы по поиску работы hh.ru, проанализировав вакансии для специалистов по пожаротушению, открытые с начала года.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе hh.ru, за январь-май 2021 года в области было открыто всего восемь вакансий для пожарных. В этом году за тот же период на сайте разместили уже 45 подобных предложений о трудоустройстве.Свердловская область находится на седьмом месте среди регионов России по количеству вакансий для специалистов по пожаротушению (4%). На первом месте находится Московская область (10%), на втором – Республика Татарстан (9%), а на третьем – Ленинградская область (8%).В Свердловской области средняя предлагаемая заработная плата в вакансиях пожарных составляет 33 900 рублей.