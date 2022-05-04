Об эвакуации советских коллекций в Свердловск расскажут в Музее истории Екатеринбурга
Общество
Фото: Владислав Постников
В среду, 11-го мая, в Музее истории Екатеринбурга доктор исторических наук, профессор кафедры истории древнего мира и средних веков Уральского федерального университета Антон Махов расскажет о том, как в годы войны город Свердловск стал хранилищем экспонатов из различных музеев СССР. И если о том, что сюда эвакуировали шедевры изобразительного искусства из Эрмитажа, уральцы хорошо осведомлены, то о других случаях известно далеко не так хорошо.
А, меж тем, тыловой Свердловск приютил на годы войны наиболее ценные картины и скульптуры из многих других городов, а не только из Санкт-Петербурга (тогда — Ленинграда). Из Севастополя успели вывезти коллекцию Херсонесского музея, а из Полтавы — книги, документы и предметы, выставлявшиеся в мемориальном доме-музее писателя Короленко. Антон Махов расскажет, с какими трудностями пришлось столкнуться при перевозке зачастую хрупких предметов и в каких условиях хранились они на Урале.
Лекция профессора УрФУ называется «Им была обеспечена полная безопасность и сохранность». Начнётся она в 19:00. Чтобы попасть на неё, требуется предварительная регистрация на сайте Музея истории Екатеринбурга.
А, меж тем, тыловой Свердловск приютил на годы войны наиболее ценные картины и скульптуры из многих других городов, а не только из Санкт-Петербурга (тогда — Ленинграда). Из Севастополя успели вывезти коллекцию Херсонесского музея, а из Полтавы — книги, документы и предметы, выставлявшиеся в мемориальном доме-музее писателя Короленко. Антон Махов расскажет, с какими трудностями пришлось столкнуться при перевозке зачастую хрупких предметов и в каких условиях хранились они на Урале.
Лекция профессора УрФУ называется «Им была обеспечена полная безопасность и сохранность». Начнётся она в 19:00. Чтобы попасть на неё, требуется предварительная регистрация на сайте Музея истории Екатеринбурга.
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