Синоптики предупреждают свердловчан о шквалистом ветре
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Синоптики предупреждают свердловчан о сильном ветре 10 мая. МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности.
По данным синоптиков, завтра, 10 мая, в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с.
Из-за сильного ветра может осложниться пожароопасная обстановка. При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
По данным синоптиков, завтра, 10 мая, в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с.
Из-за сильного ветра может осложниться пожароопасная обстановка. При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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