Синоптики предупреждают свердловчан о шквалистом ветре

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Синоптики предупреждают свердловчан о сильном ветре 10 мая. МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности.По данным синоптиков, завтра, 10 мая, в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с.Из-за сильного ветра может осложниться пожароопасная обстановка. При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.