За сутки в Свердловской области выявили 129 случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Свердловской области за сутки выявили 129 случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 441 339 случаев COVID-19.
По выздоровлению выписали 143 человек. Всего вылечились 427 020 свердловчан.
От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов в регионе – 10 730.
По выздоровлению выписали 143 человек. Всего вылечились 427 020 свердловчан.
От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов в регионе – 10 730.
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