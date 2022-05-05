За сутки в Свердловской области выявили 129 случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки выявили 129 случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 441 339 случаев COVID-19.По выздоровлению выписали 143 человек. Всего вылечились 427 020 свердловчан.От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов в регионе – 10 730.