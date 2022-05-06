Более 150 тысяч человек вышли на акцию «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области сегодня утром прошла акция «Бессмертный полк». Шествия состоялись в городах, деревнях и поселках 55 муниципальных образований.Акция в этом году проводилась в оффлайн-формате. Последний раз шествия состоялись в 2019 году. В 2020 и 2021 годах акция проводилась онлайн из-за пандемии коронавируса.Самое многочисленное шествие в Свердловской области проходило в Екатеринбурге. По оценке организаторов «Бессмертного полка», сегодня на акцию в столице Урала вышли от 150 до 170 тысяч человек.