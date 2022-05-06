На площади 1905 года в Екатеринбурге начался Парад Победы
Общество
Фото: архив Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге на площади 1905 года начался традиционный Парад Победы. На трибунах сидят ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Сразу после парада по проспекту пройдет шествие «Бессмертного полка».
Напомним, что сегодня с 06:00 до окончания праздничных мероприятий закрыто движение транспорта:
– по проспекту Ленина от Московской до Карла Либкнехта;
– по улице 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина;
– по улице Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев;
– по улице Толмачёва от Ленина до Николая Никонова;
– по улице Пушкина от Малышева до Ленина;
– по улице Маршала Жукова от Челюскинцев до Ленина. При этом общественный транспорт для его накопления будут пропускать у Театра драмы к 21:00.
Кроме того, с 19:00 до окончания праздничных мероприятий будут перекрыты:
– улица 8 Марта от Куйбышева до Малышева;
– улица Карла Либкнехта от Шевченко до Малышева;
– улица Малышева от Розы Люксембург до Московской;
– улица Радищева от Московской до 8 Марта.
Напомним, что сегодня с 06:00 до окончания праздничных мероприятий закрыто движение транспорта:
– по проспекту Ленина от Московской до Карла Либкнехта;
– по улице 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина;
– по улице Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев;
– по улице Толмачёва от Ленина до Николая Никонова;
– по улице Пушкина от Малышева до Ленина;
– по улице Маршала Жукова от Челюскинцев до Ленина. При этом общественный транспорт для его накопления будут пропускать у Театра драмы к 21:00.
Кроме того, с 19:00 до окончания праздничных мероприятий будут перекрыты:
– улица 8 Марта от Куйбышева до Малышева;
– улица Карла Либкнехта от Шевченко до Малышева;
– улица Малышева от Розы Люксембург до Московской;
– улица Радищева от Московской до 8 Марта.
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