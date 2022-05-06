На площади 1905 года в Екатеринбурге начался Парад Победы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на площади 1905 года начался традиционный Парад Победы. На трибунах сидят ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Сразу после парада по проспекту пройдет шествие «Бессмертного полка».Напомним, что сегодня с 06:00 до окончания праздничных мероприятий закрыто движение транспорта:– по проспекту Ленина от Московской до Карла Либкнехта;– по улице 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина;– по улице Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев;– по улице Толмачёва от Ленина до Николая Никонова;– по улице Пушкина от Малышева до Ленина;– по улице Маршала Жукова от Челюскинцев до Ленина. При этом общественный транспорт для его накопления будут пропускать у Театра драмы к 21:00.Кроме того, с 19:00 до окончания праздничных мероприятий будут перекрыты:– улица 8 Марта от Куйбышева до Малышева;– улица Карла Либкнехта от Шевченко до Малышева;– улица Малышева от Розы Люксембург до Московской;– улица Радищева от Московской до 8 Марта.