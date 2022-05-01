Погода в Свердловской области ожидается ветреная и дождливая
Общество
Фото: Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, завтра, 9 мая, в Свердловской области будет преимущественно без осадков, а уже 10 и 11 мая в регионе ожидаются дожди и ветер с сильными порывами.
В понедельник, 9 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +1…+6°C, днём +17…+22°C. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +4…+6°C, днём +19…+21°C. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/сек.
Во вторник, 10 мая, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, днем на юге до умеренного. Ночью +3…+8°C, днём +16…+21°C. Ветер юго-восточный 4-9 м/сек, местами порывы 15-18 м/сек
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +6…+8°C, днём +18…+20°C. Ветер юго-восточный 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В среду, 11 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью +6…+11°C, днём +13…+18°C. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью умеренный. Ночью +8…+10°C, днём +16…+18°C. Ветер юго-восточный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 9 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +1…+6°C, днём +17…+22°C. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +4…+6°C, днём +19…+21°C. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/сек.
Во вторник, 10 мая, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, днем на юге до умеренного. Ночью +3…+8°C, днём +16…+21°C. Ветер юго-восточный 4-9 м/сек, местами порывы 15-18 м/сек
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +6…+8°C, днём +18…+20°C. Ветер юго-восточный 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В среду, 11 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью +6…+11°C, днём +13…+18°C. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью умеренный. Ночью +8…+10°C, днём +16…+18°C. Ветер юго-восточный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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