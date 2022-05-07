В Свердловской области подтвердились 124 случая коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувшие сутки у 124 жителей Свердловской области подтвердился коронавирус, из них 36 у екатеринбуржцев. За всё время было выявлено 441 210 случаев. Об этом сообщает региональный оперштаб.
По выздоровлению вчера были выписаны 148 пациентов. За весь период пандемии вылечилось 426 877.
С подтверждённым диагнозом коронавируса скончалось 2 человек. Общее число летальных исходов в Свердловской области – 10 729.
По выздоровлению вчера были выписаны 148 пациентов. За весь период пандемии вылечилось 426 877.
С подтверждённым диагнозом коронавируса скончалось 2 человек. Общее число летальных исходов в Свердловской области – 10 729.
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