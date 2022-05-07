В Свердловской области подтвердились 124 случая коронавируса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки у 124 жителей Свердловской области подтвердился коронавирус, из них 36 у екатеринбуржцев. За всё время было выявлено 441 210 случаев. Об этом сообщает региональный оперштаб.По выздоровлению вчера были выписаны 148 пациентов. За весь период пандемии вылечилось 426 877.С подтверждённым диагнозом коронавируса скончалось 2 человек. Общее число летальных исходов в Свердловской области – 10 729.