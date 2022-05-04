В Верхней Салде ищут пропавшего в начале года 38-летнего мужчину
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Свердловской области пятый месяц продолжаются поиски 38-летнего Александра Аркадьевича Барышникова из Верхней Салды. В последний раз его видели 11 января 2022 года, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшего: рост 170 см, нормальное телосложение, короткие тёмно-русые волосы. В день пропажи Барышников был одет в чёрный пуховик, жёлтую футболку, чёрные штаны, чёрные полуботинки и чёрную вязаную шапку.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или 112. Также можно связаться с инфоргом поискового отряда Ольгой (Омуль) по номеру 8 922 21-90-672.
Приметы пропавшего: рост 170 см, нормальное телосложение, короткие тёмно-русые волосы. В день пропажи Барышников был одет в чёрный пуховик, жёлтую футболку, чёрные штаны, чёрные полуботинки и чёрную вязаную шапку.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или 112. Также можно связаться с инфоргом поискового отряда Ольгой (Омуль) по номеру 8 922 21-90-672.
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