Имущество депутата-мошенника в Екатеринбурге выставили на торги От недобросовестных действий единоросса Игоря Плаксина пострадали сотни дольщиков, а ущерб составил более 2,5 млрд рублей

13.01 Воскресенье, 8 мая 2022

Общество