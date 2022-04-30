Имущество депутата-мошенника в Екатеринбурге выставили на торги
От недобросовестных действий единоросса Игоря Плаксина пострадали сотни дольщиков, а ущерб составил более 2,5 млрд рублей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге выставили на торги земельные участки бывшего депутата-мошенника, который намеревался на них построить дома, но не смог. Или не намеревался. Так или иначе потерпевшими стали сотни дольщиков.
Депутат Игорь Плаксин дважды избирался в гордуму от «Единой России» (обладал мандатом в 2009–2018 годах), был видным партийным функционером (входил в состав политсовета Чкаловского местного отделения партии «Единая Россия») и даже получил звание «Почётный строитель России».
Однако в какой-то момент объекты его компании «Уралэнергостройкомплекс» превратились в долгострои. А некоторые и вовсе не начали строиться, хотя деньги с дольщиков Плаксин получил. Один из самых громких долгостроев – амбициозный проект небоскрёбов «Первый Николаевский» в Заречном микрораойне, который в итоге пришлось достраивать другой компании в усечённом варианте. Большинство потерпевших от действий Плаксина – именно дольщики «Первого Николаевского». Другие долгострои «Уралэнергостройкомплекса» находились, как правило, на Уктусе. В итоге суд осенью прошлого года приговорил Плаксина к 6 годам колонии, признав виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). В ходе следствия было доказано, что он присвоил деньги сотен дольщиков, а общий ущерб от его действий составил 2,5 миллиарда рублей. Прокуратура, к слову, просила для Плаксина условный срок, но суд всё же назначил реальный.
Примечательно, что кредиты компаниям Плаксина давались под муниципальные гарантии, в результате Арбитражный суд Свердловской области суд взыскал долг по кредитам депутата-мошенника с Администрации Екатеринбурга.
Сам Плаксин, пока в Чкаловском районном суде шло следствие по уголовному делу о мошенничестве, вдобавок был признан Арбитражным судом банкротом. Его имущество, а также имущество НП «Уралэнергостройкомлекс» было выставлено на торги. Как минимум семь объектов, уже ушли с молотка в 2021 году. Сейчас на продажу выставлены ещё два – земельные участки на Уктусе, расположенные рядом с теми, где с задержкой, но всё-таки были построены несколько объектов «Уралэнергостройкомлекса» (ЖК «Новый Уктус»).
Вероятно, у депутата в планах было построить что-то и на них, но этим планам уже не суждено было сбыться. Один из участков расположен на улице Туристов и имеет площадь 842 квадратных метра, второй, площадью 1022 квадратных метра, располагается неподалёку – на Павлодарской. Оба выставлены за одинаковую стартовую цену в 5 миллионов рублей. Приём заявок будет длиться с 11 мая по 15 июня.
Депутат Игорь Плаксин дважды избирался в гордуму от «Единой России» (обладал мандатом в 2009–2018 годах), был видным партийным функционером (входил в состав политсовета Чкаловского местного отделения партии «Единая Россия») и даже получил звание «Почётный строитель России».
Однако в какой-то момент объекты его компании «Уралэнергостройкомплекс» превратились в долгострои. А некоторые и вовсе не начали строиться, хотя деньги с дольщиков Плаксин получил. Один из самых громких долгостроев – амбициозный проект небоскрёбов «Первый Николаевский» в Заречном микрораойне, который в итоге пришлось достраивать другой компании в усечённом варианте. Большинство потерпевших от действий Плаксина – именно дольщики «Первого Николаевского». Другие долгострои «Уралэнергостройкомплекса» находились, как правило, на Уктусе. В итоге суд осенью прошлого года приговорил Плаксина к 6 годам колонии, признав виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). В ходе следствия было доказано, что он присвоил деньги сотен дольщиков, а общий ущерб от его действий составил 2,5 миллиарда рублей. Прокуратура, к слову, просила для Плаксина условный срок, но суд всё же назначил реальный.
Суд над Игорем Плаксиным. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Примечательно, что кредиты компаниям Плаксина давались под муниципальные гарантии, в результате Арбитражный суд Свердловской области суд взыскал долг по кредитам депутата-мошенника с Администрации Екатеринбурга.
Сам Плаксин, пока в Чкаловском районном суде шло следствие по уголовному делу о мошенничестве, вдобавок был признан Арбитражным судом банкротом. Его имущество, а также имущество НП «Уралэнергостройкомлекс» было выставлено на торги. Как минимум семь объектов, уже ушли с молотка в 2021 году. Сейчас на продажу выставлены ещё два – земельные участки на Уктусе, расположенные рядом с теми, где с задержкой, но всё-таки были построены несколько объектов «Уралэнергостройкомлекса» (ЖК «Новый Уктус»).
Вероятно, у депутата в планах было построить что-то и на них, но этим планам уже не суждено было сбыться. Один из участков расположен на улице Туристов и имеет площадь 842 квадратных метра, второй, площадью 1022 квадратных метра, располагается неподалёку – на Павлодарской. Оба выставлены за одинаковую стартовую цену в 5 миллионов рублей. Приём заявок будет длиться с 11 мая по 15 июня.
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