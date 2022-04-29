Футбольный клуб «Урал» в Екатеринбурге уступил московскому «Спартаку»

Шамар Николсон празднует дубль в ворота «Урала». Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Встреча со Спартаком побила рекорд посещаемости для матчей в Екатеринбурге в текущем сезоне. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Гол Лео Гогличидзе так и остался единственным забитым мячом «Урала» в сегодняшнем матче. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Владислав Постников © Вечерние ведомости

В матче 28-го тура Тинькофф-РПЛ «Урал» дома принимал московский «Спартак». Красно-белые практически потеряли мотивацию в чемпионате, располагаясь перед началом встречи на 10-м месте в турнирной таблице с 34 очками. Правда, теоретически могли ещё вылететь из РПЛ, поскольку отрыв от зоны стыковых матчей с командами ФНЛ за три тура до конца был всего 5 очков – у казанского «Рубина», располагающегося на 13-м месте, было 29 баллов, столько же имели в активе подмосковные «Химки» и ФК «Нижний Новгород». У «Урала» перед началом встречи было 27 очков, и екатеринбургский клуб, наоборот, стремится догнать и перегнать эту троицу, чтобы обезопасить себя от игр на вылет с командой ФНЛ. Но с самого начала игра пошла не по сценарию екатеринбуржцев.Уже на 11-й минуте ямайский нападающий «Спартака» Шамар Николсон после подачи Квинси Промеса с углового вывел гостей вперёд, пробив головой в нижний угол ворот «Урала». На 26-й минуте Николсон оформил дубль, пробив Илью Помазуна после точной передачи Виктора Мозеса.А ещё через четыре минуты отличился сам Мозес – в итоге после получаса игры на табло уже горели 0:3 в пользу московского клуба.После того как Спартак повёл с разгромным счётом, инициатива перешла к «Уралу», но до перерыва голов зрители не увидели. А зрителей в этот раз собралось весьма много – согласно озвученной диктором информации, на стадион пришло 26402 человека, что является рекордом посещаемости для домашний матчей «Урала» в сезоне 2021/2022. Среди болельщиков было замечено значительное число поклонников «Спартака», которые периодически перекрикивали стадион своими скандированиями.Второй тайм начался с опасного удара Олега Шатова с угла штрафной – воспитанник екатеринбургского футбола на 49-й минуте перебросил вратаря «Спартака» Александра Селихова, но попал в перекладину.Спустя пять минут «Уралу» всё же удалось «распечатать» ворота гостей – после хитрой передачи вразрез Вячеслава Подберёзкина Лео Гогличидзе сильно и точно пробил между ног Александра Селихова – 1:3.Ещё через 10 минут «Урал» получил право на штрафной удар в опасной близости от ворот «Спартака», но Эрик Бикфалви пробил в нескольких сантиметрах выше перекладины.В последние полчаса матча игра замедлилась – несколько раз на поле выбегала медицинская бригада. Но если игроки «Спартака» после жестких столкновений возвращались в строй, то Олегу Шатову не повезло – он не смог продолжить матч из-за травмы и был заменён на 78-й минуте. Вышедший на замену Рамазан Гаджимурадов добавил активности атакам екатеринбуржцев, но «Спартак» грамотно оборонялся, умело тянул время и больше забить в свои ворота не позволил. Итог — 1:3 в пользу гостей. «Урал», который как правило, всегда берёт очки у Спартака хотя бы в одном матче сезона, в этом сезоне крайне неудачно сыграл с красно-белыми, проиграв оба матча – как в Москве так и в Екатеринбурге.У «Спартака» после сегодняшней победы стало 37 очков, и благодаря ней команда практически обезопасила себя от попадания в стыки. У Урала осталось 27 очков в 28 матчах, и теперь предстоят две крайне важные игры с командами-соседями по турнирной таблице – от их итогов зависит, сохранят ли подопечные Игоря Шалимова прописку в РПЛ, либо после 9 лет в высшем дивизионе российского футбола вернулся в ФНЛ. 15 мая в Екатеринбурге уральцы примут «Рубин», а в последнем туре 21 мая сыграют в Туле против местного «Арсенала».У Игоря Шалимова, к сожалению, уже был опыт вылета из Премьер-лиги с командой, чье название начинается на «Урал» – в сезоне 2003 он тренировал элистинский «Уралан» (что в переводе с калмыцкого означает «вперёд»), и занял 15-е место с 28-ю очками. Тогда команда Шалимова одержала в 30 матчах 6 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений. Сейчас у «Урала» 6 побед, 9 ничьих и 13 поражений...