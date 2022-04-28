В столице Урала скончался известный кардио-реаниматолог скорой помощи

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Екатеринбурге скончался известный кардио-реаниматолог, заведующий отделением реанимации Станции скорой медицинской помощи Игорь Холкин. О его смерти сообщает «КП-Екатеринбург».Холкин начал работать в кардиологической бригаде скорой помощи еще в 1984 году, когда он был студентов 5-го курса медицинского института. И с тех пор, после завершения обучения, он дежурил на скорой помощи. Также Игорь Холкин более 25 заведовал отделением анестезиологии и реанимации № 1.Коллеги Холкина говорят, что попасть в отделение, которое он возглавлял, было для них честью.