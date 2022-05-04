Кадеты свердловского МЧС заступили в караул у Вечного огоня

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 7 мая, утром в Екатеринбурге стартовала ежегодная акция «Пост №1», в рамках которой кадеты свердловского МЧС заступили в почётный караул у Вечного огоня на площади Коммунаров.«Ребята будут нести вахту возле Вечного огня ежедневно с 10.00 до 16.00 часов вплоть до 9 мая», – рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.В акции приняли участие около 500 старшеклассников, среди них, помимо кадетов МЧС, представители различных патриотических отрядов региона. Они стоят в карауле по очереди по 20 минут. В прошлом году стояли по 15 минут.