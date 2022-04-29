Студентам УрФУ пригрозили отчислениями из-за долгов по учёбе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Уральском федеральном университете студентам вновь грозят массовыми отчислениями из-за незакрытых долгов по учёбе. Об этом пишет ряд СМИ со ссылкой на обучающихся в вузе.Утверждается, что студентов предупредили лишь за 10 дней до отчисления, а до этого якобы никакой информации не было.«Так и есть. Предупредили вчера, а сдавать надо всё до 16 мая. Предупреждали об отчислениях и раньше. Те, у кого совсем всё плохо, писали бумагу, что обязуются всё сдать. Но мы же, как всегда», – рассказала «Вечерним ведомостям» студентка УрФУ.