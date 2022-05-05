Екатеринбургский бар «Огонёк» расторг контракт с ресторатором Кексиным
Общество
Фото: соцсети Евгения Кексина
Екатеринбургский бар «Огонёк» расторг контракт с ресторатором Евгением Кексиным после того, как он в своих соцсетях в шутку создал опрос о том, стоит ли плюнуть в коктейль посетителю с буковой Z на футболке.
«Допрыгался и дохайповался! Бар Огонёк прекратил со мной любое сотрудничество, и я уехал из города на неопределённый срок», – написал Кексин в своём телеграм-канале.
На ситуацию с опросом накануне обратили внимание федеральный пропагандист Владимир Соловьёв и депутат Госдумы Виталий Милонов.
Кексин впоследствии оправдался, заявив, что не хотел никого оскорбить, а лишь выразил мнение, что развлекательные заведения – не лучшее место для выражения политической позиции.
Евгений Кексин, известный в качестве создателя таких заведений как «Огонёк», Alibi и UgÖlek, ранее владел долей в «Огоньке», но продал её. В последнее время он занимался развитием бара-ресторана по контракту.
«Допрыгался и дохайповался! Бар Огонёк прекратил со мной любое сотрудничество, и я уехал из города на неопределённый срок», – написал Кексин в своём телеграм-канале.
На ситуацию с опросом накануне обратили внимание федеральный пропагандист Владимир Соловьёв и депутат Госдумы Виталий Милонов.
Кексин впоследствии оправдался, заявив, что не хотел никого оскорбить, а лишь выразил мнение, что развлекательные заведения – не лучшее место для выражения политической позиции.
Евгений Кексин, известный в качестве создателя таких заведений как «Огонёк», Alibi и UgÖlek, ранее владел долей в «Огоньке», но продал её. В последнее время он занимался развитием бара-ресторана по контракту.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Семья Угрехелидзе встретилась с экс-мэром Екатеринбурга Ройзманом, чтобы поблагодарить за собранные средства на Золгенсму
06 мая 2022
06 мая 2022