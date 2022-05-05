Екатеринбургский бар «Огонёк» расторг контракт с ресторатором Кексиным

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбургский бар «Огонёк» расторг контракт с ресторатором Евгением Кексиным после того, как он в своих соцсетях в шутку создал опрос о том, стоит ли плюнуть в коктейль посетителю с буковой Z на футболке.«Допрыгался и дохайповался! Бар Огонёк прекратил со мной любое сотрудничество, и я уехал из города на неопределённый срок», – написал Кексин в своём телеграм-канале.На ситуацию с опросом накануне обратили внимание федеральный пропагандист Владимир Соловьёв и депутат Госдумы Виталий Милонов.Кексин впоследствии оправдался, заявив, что не хотел никого оскорбить, а лишь выразил мнение, что развлекательные заведения – не лучшее место для выражения политической позиции.Евгений Кексин, известный в качестве создателя таких заведений как «Огонёк», Alibi и UgÖlek, ранее владел долей в «Огоньке», но продал её. В последнее время он занимался развитием бара-ресторана по контракту.