В Берёзовском ищут 27-летнего молодого человека, пропавшего 6 мая

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области ищут 27-летнего Владислава Евгеньевича Филинкова из города Берёзовский. В последний раз его видели 6 мая. Как сообщает поисковый отряд «Прорыв», пропавший нуждается в медицинской помощи.Приметы: рост 170-175 см, худощавое телосложение, карие глаза, тёмные волосы. На момент пропажи был одет в футболку фиолетового цвета.Розыском пропавшего занимается ОВД Берёзовского городского округа. Всех, кто располагает информацией о местонахождении молодого человека, просят обращаться по телефону +7 (343) 694-75-00.