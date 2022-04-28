В Свердловской области продолжается голосование по благоустройству территорий
Общество
Фото с официального сайта проекта проекта «Формирование комфортной городской среды»
Запущенное по стране 15-го апреля народное онлайн-голосование, которое призвано определить, какие территории в том или ином городе следует благоустроить в первую очередь, в полном разгаре и продлится ещё три с половиной недели. Чтобы принять в нём участие, нужно зайти на сайт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», авторизоваться через Госуслуги и перейти на раздел голосования того муниципального города или района, который вас интересует.
Города Свердловской области, разумеется, тоже представлены в проекте. Так, екатеринбуржцам предлагают на выбор 5 парков: летний парк «Уралмаш», парк Преображенский в Академическом районе, парк 50-летия ВЛКСМ (Ленинский район), парк на улице Блюхера и сад имени Энгельса (Октябрьский район). По результатам голосования, один из них получит финансирование из бюджета на благоустройство. Пока что лидирует парк в Академическом районе – за него отдали голоса более 23 тысяч екатеринбуржцев. С небольшим отставанием за ним следует старый уралмашевский парк. Остальные 3 вряд ли успеют догнать и перегнать двух лидеров за оставшееся до конца голосования время.
Там же, на сайте при выборе территорий можно посмотреть проекты по благоустройству. Выглядят они, конечно, как правило красочно и воодушевляюще. Но, зная, к чему зачастую приводит благоустройство, невольно задумываешься, а стоит ли кликать по любимому парку, обрекая его на неизвестность.
Основная задача проекта «Формирование комфортной городской среды» — дать новый импульс развитию муниципалитетов на территории России. Он стартовал в 2019-м году. Планируется, что с его помощью среда российских городов к 2030-му году улучшится в полтора раза (правда, не совсем понятно, какими мерками организаторы проекта собираются измерять это улучшение).
Города Свердловской области, разумеется, тоже представлены в проекте. Так, екатеринбуржцам предлагают на выбор 5 парков: летний парк «Уралмаш», парк Преображенский в Академическом районе, парк 50-летия ВЛКСМ (Ленинский район), парк на улице Блюхера и сад имени Энгельса (Октябрьский район). По результатам голосования, один из них получит финансирование из бюджета на благоустройство. Пока что лидирует парк в Академическом районе – за него отдали голоса более 23 тысяч екатеринбуржцев. С небольшим отставанием за ним следует старый уралмашевский парк. Остальные 3 вряд ли успеют догнать и перегнать двух лидеров за оставшееся до конца голосования время.
Там же, на сайте при выборе территорий можно посмотреть проекты по благоустройству. Выглядят они, конечно, как правило красочно и воодушевляюще. Но, зная, к чему зачастую приводит благоустройство, невольно задумываешься, а стоит ли кликать по любимому парку, обрекая его на неизвестность.
Основная задача проекта «Формирование комфортной городской среды» — дать новый импульс развитию муниципалитетов на территории России. Он стартовал в 2019-м году. Планируется, что с его помощью среда российских городов к 2030-му году улучшится в полтора раза (правда, не совсем понятно, какими мерками организаторы проекта собираются измерять это улучшение).
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