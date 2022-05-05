Центральные улицы Екатеринбурга перекроют 8 и 9 мая

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ожидается серия перекрытий центральных улиц 8 и 9 мая. Это связано с проведением мероприятий, приуроченными ко Дню Победы. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.С 09:45 до 11:15 8 мая будет проходить торжественное возложение венков к памятнику маршалу Жукову. В связи с этим движение транспорта будет закрыто по нечетной стороне проспекта Ленина от Восточной до Луначарского, по улице Бажова от Первомайской до Малышева и по улице Кузнечной от Первомайской до Бажова.В тот же день с 10:00 до 12:00 в микрорайоне Елизавет пройдет легкоатлетическая эстафета. Будет перекрыта улица Бисертская от Молотобойцев до дома № 4 на Бисертской.С 06:00 до окончания праздничных мероприятий в День Победы, 9 мая, будут перекрыты шесть центральных улиц:- проспект Ленина от Московской до Карла Либкнехта;- улица 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина;- улица Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев;- улица Толмачёва от Ленина до Николая Никонова;- улица Пушкина от Малышева до Ленина;- улица Маршала Жукова от Челюскинцев до Ленина, но с пропуском общественного транспорта для его накопления у Театра драмы к 21:00.Кроме того, 9 мая с 19:00 до окончания праздничных мероприятий транспортное движение будет закрыто:- по улице 8 Марта от Куйбышева до Малышева;- по улице Карла Либкнехта от Шевченко до Малышева;- по улице Малышева от Розы Люксембург до Московской;- по улице Радищева от Московской до 8 Марта.