Центральные улицы Екатеринбурга перекроют 8 и 9 мая
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге ожидается серия перекрытий центральных улиц 8 и 9 мая. Это связано с проведением мероприятий, приуроченными ко Дню Победы. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
С 09:45 до 11:15 8 мая будет проходить торжественное возложение венков к памятнику маршалу Жукову. В связи с этим движение транспорта будет закрыто по нечетной стороне проспекта Ленина от Восточной до Луначарского, по улице Бажова от Первомайской до Малышева и по улице Кузнечной от Первомайской до Бажова.
В тот же день с 10:00 до 12:00 в микрорайоне Елизавет пройдет легкоатлетическая эстафета. Будет перекрыта улица Бисертская от Молотобойцев до дома № 4 на Бисертской.
С 06:00 до окончания праздничных мероприятий в День Победы, 9 мая, будут перекрыты шесть центральных улиц:
- проспект Ленина от Московской до Карла Либкнехта;
- улица 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина;
- улица Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев;
- улица Толмачёва от Ленина до Николая Никонова;
- улица Пушкина от Малышева до Ленина;
- улица Маршала Жукова от Челюскинцев до Ленина, но с пропуском общественного транспорта для его накопления у Театра драмы к 21:00.
Кроме того, 9 мая с 19:00 до окончания праздничных мероприятий транспортное движение будет закрыто:
- по улице 8 Марта от Куйбышева до Малышева;
- по улице Карла Либкнехта от Шевченко до Малышева;
- по улице Малышева от Розы Люксембург до Московской;
- по улице Радищева от Московской до 8 Марта.
С 09:45 до 11:15 8 мая будет проходить торжественное возложение венков к памятнику маршалу Жукову. В связи с этим движение транспорта будет закрыто по нечетной стороне проспекта Ленина от Восточной до Луначарского, по улице Бажова от Первомайской до Малышева и по улице Кузнечной от Первомайской до Бажова.
В тот же день с 10:00 до 12:00 в микрорайоне Елизавет пройдет легкоатлетическая эстафета. Будет перекрыта улица Бисертская от Молотобойцев до дома № 4 на Бисертской.
С 06:00 до окончания праздничных мероприятий в День Победы, 9 мая, будут перекрыты шесть центральных улиц:
- проспект Ленина от Московской до Карла Либкнехта;
- улица 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина;
- улица Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев;
- улица Толмачёва от Ленина до Николая Никонова;
- улица Пушкина от Малышева до Ленина;
- улица Маршала Жукова от Челюскинцев до Ленина, но с пропуском общественного транспорта для его накопления у Театра драмы к 21:00.
Кроме того, 9 мая с 19:00 до окончания праздничных мероприятий транспортное движение будет закрыто:
- по улице 8 Марта от Куйбышева до Малышева;
- по улице Карла Либкнехта от Шевченко до Малышева;
- по улице Малышева от Розы Люксембург до Московской;
- по улице Радищева от Московской до 8 Марта.
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В Екатеринбурге первого мая перекроют центральные улицы, запретят парковку и изменят маршруты общественного транспорта
29 апреля 2022
29 апреля 2022