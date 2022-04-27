Пилоты покажут праздничное шоу в небе над Екатеринбургом
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости, фото архивное
На Эльмаше в Екатеринбурге в честь Дня великой Победы пилоты покажу праздничное воздушное представление. Мероприятие начнется в 12.00 10 мая.
Пилотажная группа «Русь» покажет шоу вдоль улиц Шефская и Старых Большевиков. Взлетать они будут с аэродрома базирования «Арамиль».
В программе представления – сложнейшие элементы высшего группового и сольного пилотажа, сообщают организаторы. Это выполнение таких фигур в небе – «Сердце», «Фонтан», «Тюльпан» и других.
Посетить мероприятие сможет любой желающий.
Пилотажная группа «Русь» покажет шоу вдоль улиц Шефская и Старых Большевиков. Взлетать они будут с аэродрома базирования «Арамиль».
В программе представления – сложнейшие элементы высшего группового и сольного пилотажа, сообщают организаторы. Это выполнение таких фигур в небе – «Сердце», «Фонтан», «Тюльпан» и других.
Посетить мероприятие сможет любой желающий.
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