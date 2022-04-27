Пилоты покажут праздничное шоу в небе над Екатеринбургом

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

На Эльмаше в Екатеринбурге в честь Дня великой Победы пилоты покажу праздничное воздушное представление. Мероприятие начнется в 12.00 10 мая.Пилотажная группа «Русь» покажет шоу вдоль улиц Шефская и Старых Большевиков. Взлетать они будут с аэродрома базирования «Арамиль».В программе представления – сложнейшие элементы высшего группового и сольного пилотажа, сообщают организаторы. Это выполнение таких фигур в небе – «Сердце», «Фонтан», «Тюльпан» и других.Посетить мероприятие сможет любой желающий.