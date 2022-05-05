В Свердловской области создали интерактивную карту «Бессмертного полка»
Общество
Фото: Яндекс. Карты
В Свердловской области создали первую интерактивную карту «Бессмертного полка». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
На «Яндекс.Карты» нанесли информацию с местами и временем сбора участников. Всего в городах, деревнях и селах 55 муниципальных образований Свердловской области пройдет более ста шествий.
Организаторы подчеркивают, что главным атрибутом акции являются портреты героев Великой Отечественной войны. Не рекомендуется во время шествия использовать другие эмблемы и плакаты с лозунгами или названиями партий, общественных организаций и учреждений.
На «Яндекс.Карты» нанесли информацию с местами и временем сбора участников. Всего в городах, деревнях и селах 55 муниципальных образований Свердловской области пройдет более ста шествий.
Организаторы подчеркивают, что главным атрибутом акции являются портреты героев Великой Отечественной войны. Не рекомендуется во время шествия использовать другие эмблемы и плакаты с лозунгами или названиями партий, общественных организаций и учреждений.
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