Гендиректор УГМК Андрей Козицын поздравил ветеранов и тружеников тыла с наступающим Днем Победы

– Хочу от всей души, от себя лично, от всех, кто работает в нашей компании, поздравить вас с этим великим днем. Дай бог вам здоровья. Благодаря вам мы сегодня можем жить, смотреть друг другу в глаза, смотреть на голубое небо, радоваться детишкам. И все это благодаря вам, – говорит Андрей Козицын.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Генеральный директор УГМК Андрей Козицын поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и всех работников компании с наступающим Днем Победы.Во время Великой Отечественной войны на фронт ушли 667 металлургов Пышминского медеэлектролитного завода (ныне «Уралэлектромедь»), рудника и обогатительной фабрики. Из них 281 человек не вернулся домой. В годы войны обогатительная фабрика была единственным в стране поставщиком кобальта. Завод выпускал 17 видов продукции для нужд фронта. Он стал основным производителем рафинированной меди в стране – из нее было изготовлено около 80% снарядных гильз и патронов.Традиционно 9 мая Верхняя Пышма, где располагается штаб-квартира УГМК, станет одной из главных площадок праздничных мероприятий.