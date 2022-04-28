В Свердловской области подтвердили 128 новых случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области выявили 128 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 440 965 случаев COVID-19.
В связи с выздоровлением выписали 159 человек. Всего вылечились 426 574 свердловчанина.
Зафиксирован летальный исход за сутки. Общее число случаев смерти больных коронавирусом в регионе – 10 726.
В связи с выздоровлением выписали 159 человек. Всего вылечились 426 574 свердловчанина.
Зафиксирован летальный исход за сутки. Общее число случаев смерти больных коронавирусом в регионе – 10 726.
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