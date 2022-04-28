В Свердловской области подтвердили 128 новых случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 128 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 440 965 случаев COVID-19.В связи с выздоровлением выписали 159 человек. Всего вылечились 426 574 свердловчанина.Зафиксирован летальный исход за сутки. Общее число случаев смерти больных коронавирусом в регионе – 10 726.