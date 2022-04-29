В торговом центре на Эльмаше в Екатеринбурге организовали выездную диспансеризацию

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

В супермаркете «Окей» на Эльмаше в Екатеринбурге сегодня прошла выездная диспансеризация. Врачи больницы №23 обследовали горожан прямо в торговом центре.Пройти обследование мог любой желающий. С собой необходимо было иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты флюорографии, а для женщин также результаты осмотра гинеколога за последние 11 месяцев.Выездную диспансеризацию помог организовать глава медицинской фракции в городской думе Алексей Вихарев. Он отметил, что не во всех домах есть место для проведения мобильной диспансеризации, поэтому было решено провести её в торговом центре.Жители соседних домов проходят анкетирование в мобильном пункте, измеряют артериальное давление, пульс, меряют рост, вес и уровень кислорода в крови. В этом пункте можно было сдать кровь для анализа на уровень глюкозы и холестерина, пройти ЭКГ и измерить внутриглазное давление, а также измерить объём лёгких.Врачи считают формат выездной диспансеризации перспективным.– С торговыми центрами мы работали в рамках вакцинации населения от Covid-19, всем тогда мобильные пункты понравились, поэтому выездную диспансеризацию также восприняли хорошо, – рассказал заведующий поликлиникой ГКБ № 23 Анатолий Грачёв, – Такие пункты в первую очередь организуем для людей, которые трудятся и до больницы дойти не могут. Это их шанс своевременно обследоваться, выявить заболевания. Тем более что в мобильный пункт могут прийти все желающие, не только жители, прикреплённые к нашей поликлинике.Ранее руководство КГБ №23 попросило привлечь к диспансеризации больше жителей на заседании депутатской группы «Помощи и содействия медицинским учреждениям Екатеринбурга». 26 апреля прошла пробная диспансеризация в офисе ТСЖ на улице Стачек.