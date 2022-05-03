В Екатеринбурге проведут массовые проверки водителей во время майских праздников

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

Госавтоинспекция Екатеринбурга будет проводить массовые проверки водителей с 6 по 10 мая с целью выявления и пресечения грубых нарушений ПДД, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.В этом году уже произошло 18 ДТП из-за нетрезвых водителей. 35 человек получили травмы и 2 человека погибли.Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание, что вождение в нетрезвом виде приводит к тяжким последствиям. За это нарушение предусмотрена уголовная ответственность и лишение права управления сроком до 2-х лет, а также штраф 30 тысяч рублей.За повторное вождение в нетрезвом виде предусмотрена уголовная ответственность по ст.264.1 УК РФ и штраф 200-300 тысяч рублей, либо принудительными и обязательными работами, либо лишение свободы до 2 лет.Госавтоинспекция просит тех, кто заметит пьяных водителей, обратиться в дежурную часть ГИБДД.