Прокуратура через суд заставила свердловский Минздрав обеспечить двух детей-инвалидов редким лекарством

«Проверка показала, что двое несовершеннолетних являются детьми-инвалидами, имеют заболевание, для лечения которого на основании решения консилиума врачей ФГАУОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» и консилиума врачей ГАУЗ Свердловской области «Областная детская клиническая больница» по жизненным показаниям назначен конкретный лекарственный препарат.



Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован, аналогов в России не производится. На требование об обеспечении детей-инвалидов лекарственным препаратом Министерство здравоохранения Свердловской области ответило отказом», - рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском при проверке прокуратура обнаружила факт незаконного отказа министерством здравоохранения Свердловской области в обеспечении двух детей необходимыми лекарствами.Представители надзорного ведомства обратились в Ленинский районный суд Екатеринбурга, чтобы заставить региональный минздрав обеспечить детей-инвалидов лекарством. При этом, согласно законодательству РФ и постановление российского правительства, государство должно предоставлять необходимые лекарства детям-инвалидам бесплатно.Суд встал на сторону детей и прокуратуры. Теперь чиновники областного министерства здравоохранения должны приобрести редкий препарат для нуждающихся в нем детей.В прокуратуре также отметили, что после вступления в силу решения суда, надзорный орган проконтролирует исполнение этого решения.