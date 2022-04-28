Свердловские справедливороссы пожаловались на письмо о минировании регионального отделения
Общество
Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Справедливая Россия - За правду" в Свердловской области.
В Свердловском отделении партии «Справедливая Россия – За правду» заявили, что получили письмо о минировании здания реготделения.
«Тревожное послание обнаружили сотрудники Центра защиты прав граждан. Письмо, в котором всего три слова «в здании бомба» отправил человек с ником Mr. Biker», - рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе партии.
Эсеры вызвали оперативные службы и провели эвакуацию сотрудников. По заявлению пресс-службы реготредения партии, следов минирования экстренные службы не обнаружили.
Сами справедливороссы считают, что это желание омрачить подготовку ко Дню Победы.
«Наше отделение располагается в старинном доме, где жил Герой Советского Союза Ахмадулла Ишмухаметов. Мы не только сами храним память об этом человеке, но в прошлом году сделали мемориальную доску, где рассказано о его подвиге. Но, видимо, образ Героя на нашем фасаде и вся наша работа кому-то не дают жить спокойно», - уверен депутат Госдумы от СР, руководитель реготделения Андрей Кузнецов.
«Тревожное послание обнаружили сотрудники Центра защиты прав граждан. Письмо, в котором всего три слова «в здании бомба» отправил человек с ником Mr. Biker», - рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе партии.
Эсеры вызвали оперативные службы и провели эвакуацию сотрудников. По заявлению пресс-службы реготредения партии, следов минирования экстренные службы не обнаружили.
Сами справедливороссы считают, что это желание омрачить подготовку ко Дню Победы.
«Наше отделение располагается в старинном доме, где жил Герой Советского Союза Ахмадулла Ишмухаметов. Мы не только сами храним память об этом человеке, но в прошлом году сделали мемориальную доску, где рассказано о его подвиге. Но, видимо, образ Героя на нашем фасаде и вся наша работа кому-то не дают жить спокойно», - уверен депутат Госдумы от СР, руководитель реготделения Андрей Кузнецов.
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