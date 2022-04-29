Семья Угрехелидзе встретилась с экс-мэром Екатеринбурга Ройзманом, чтобы поблагодарить за собранные средства на Золгенсму
Общество
Фото: Марк Угрехелидзе и Евгений Ройзман, фото из телеграм-канала Евгения Ройзмана
Семья Угрехелидзе прибыла в Екатеринбург из Краснодара, чтобы лично поблагодарить Евгения Ройзмана и его Фонд за сбор денег на лечение маленького Марка от СМА, об этом сообщили родители мальчика в своём телеграм-канале.
Ранее Фонду Ройзмана удалось собрать 121 миллион рублей для получения дорого укола Золгенсма. Но мальчику он достался бесплатно. Эти деньги ещё никуда не пошли, но на них могут построить детский онкологический центр.
«Сегодня провели день с этим маленьким красавчиком. Марк с родителями прилетели в Екатеринбург. Когда-то нам казалось, что это нереальная идея взять в фонд сразу двух детей со СМА… Но вот уже скоро месяц, как Марк получил свой укол», – написала в своих соцсетях Лейла Гусейнова.
Ранее Фонду Ройзмана удалось собрать 121 миллион рублей для получения дорого укола Золгенсма. Но мальчику он достался бесплатно. Эти деньги ещё никуда не пошли, но на них могут построить детский онкологический центр.
«Спасибо всем. У нас получилось. Пусть растёт сильным и добрым мальчиком. Всё будет хорошо. Улыбнулся», – написал в своих соцсетях Евгений Ройзман.
«Сегодня провели день с этим маленьким красавчиком. Марк с родителями прилетели в Екатеринбург. Когда-то нам казалось, что это нереальная идея взять в фонд сразу двух детей со СМА… Но вот уже скоро месяц, как Марк получил свой укол», – написала в своих соцсетях Лейла Гусейнова.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Екатеринбургский журналист собирается подать заявление на Соловьева о проверке его слов на предмет оскорблений и разжигания ненависти
29 апреля 2022
29 апреля 2022
На экс-главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана составили протокол по статье о неуважении к власти
29 апреля 2022
29 апреля 2022