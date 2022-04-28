Продукты питания успешно прошли проверку на токсичность в Свердловской области
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
С начала 2022 года года в испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора проведены проверки 153 образцов продуктов питания и продовольственного сырья на присутствие в пробах токсичных элементов – ртути, свинца, кадмия, и мышьяка.
По результатам проведенных 612 исследований химики-аналитики ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» не обнаружили отклонений в части содержания токсичных элементов в исследованных пробах продуктов и сырья.
Образцы продукции и сырья направлялись на проверку сотрудниками Россельхознадзора, проводившими государственный мониторинг безопасности и качества продукции, а также от компаний-производителей, осуществляющих контроль качества своей продукции.
Пищевая продукция и продовольственное сырье должны соответствовать требованиям качества и безопасности, приведенным в технических регламентах Таможенного союза, в т. ч. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
Как сообщалось ранее, испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора подвела итоги исследований, проведенных химико-токсикологическим отделом за первые три месяца 2022 года.
Всего химики-аналитики за квартал исследовали 546 проб пищевых продуктов, продовольственного сырья, почв и кормов. Отклонения от нормативов безопасности и качества были выявлены в 67 пробах (12%).
По результатам проведенных 612 исследований химики-аналитики ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» не обнаружили отклонений в части содержания токсичных элементов в исследованных пробах продуктов и сырья.
Образцы продукции и сырья направлялись на проверку сотрудниками Россельхознадзора, проводившими государственный мониторинг безопасности и качества продукции, а также от компаний-производителей, осуществляющих контроль качества своей продукции.
Пищевая продукция и продовольственное сырье должны соответствовать требованиям качества и безопасности, приведенным в технических регламентах Таможенного союза, в т. ч. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
Как сообщалось ранее, испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора подвела итоги исследований, проведенных химико-токсикологическим отделом за первые три месяца 2022 года.
Всего химики-аналитики за квартал исследовали 546 проб пищевых продуктов, продовольственного сырья, почв и кормов. Отклонения от нормативов безопасности и качества были выявлены в 67 пробах (12%).
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