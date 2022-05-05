Татьяна Мерзлякова раскритиковала идею создать сервис для доносов на «антироссийских агентов» на Урале
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области и член президентского СПЧ в беседе с Ъ-Урал заявила, что провокация уральской команды Владимира Соловьева только сохранит напряженность в обществе и приведет к усилению раскола в нём.
«История нашей страны знала несколько случаев появления доносительства, а иначе как доносительством я назвать эту telegram-практику не могу. И всякий раз впоследствии точки над i расставлялись не в пользу доносчиков. Это странный спорт — мериться, кто больше патриот, тем более привлекая к этим "соревнованиям" государственную машину пропаганды», — считает Татьяна Мерзлякова.
«История нашей страны знала несколько случаев появления доносительства, а иначе как доносительством я назвать эту telegram-практику не могу. И всякий раз впоследствии точки над i расставлялись не в пользу доносчиков. Это странный спорт — мериться, кто больше патриот, тем более привлекая к этим "соревнованиям" государственную машину пропаганды», — считает Татьяна Мерзлякова.
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