Школьники в Верхней Пышме поздравили уральцев с Днём Победы праздничным флешмобом

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Ко Дню великой Победы на городском стадионе в Медной столице Урала 500 воспитанников школы олимпийского резерва «Лидер» под легендарную песню «Катюша» выстроились в огромную красную звезду.Зрелищный флешмоб прошел под «Катюшу», которую исполнили другие верхнепышминские дети – вокальный шоу-проект «Сердца».Красную звезду сняли с высоты птичьего полета.