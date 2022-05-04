Школьники в Верхней Пышме поздравили уральцев с Днём Победы праздничным флешмобом
Общество
Фото: скрин видео флешмоба школьников
Ко Дню великой Победы на городском стадионе в Медной столице Урала 500 воспитанников школы олимпийского резерва «Лидер» под легендарную песню «Катюша» выстроились в огромную красную звезду.
Зрелищный флешмоб прошел под «Катюшу», которую исполнили другие верхнепышминские дети – вокальный шоу-проект «Сердца».
Красную звезду сняли с высоты птичьего полета.
Зрелищный флешмоб прошел под «Катюшу», которую исполнили другие верхнепышминские дети – вокальный шоу-проект «Сердца».
Красную звезду сняли с высоты птичьего полета.
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