Екатеринбургу к юбилею подарят гимназию с лифтами и лечебно-физкультурным комплексом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Полным ходом идёт строительство нового здания гимназии №120, на которое в прошлом году выделили миллиард рублей. По планам оно должно завершиться к концу 2022-го года, но в любом случае будет открыто для учеников в следующем, юбилейном для Екатеринбурга году.Когда это произойдёт, данное строение можно будет смело причислять к самым шикарным учебным заведениям города. В нём предусмотрены актовый зал на 450 мест, лечебно-физкультурный комплекс, библиотека и деревообрабатывающие мастерские. Чтобы переходить с этажа на этаж, особо ленивым ученикам не придётся бегать по лестницам — для в здании установят лифты, — сообщает официальный портал Екатеринбурга.Новый корпус гимназии №120 возносится рядом с прежним, на улице Степана Разина в Чкаловском районе города. Когда ученики с учителями обоснуются в нём, работы начнутся в старом корпусе. Там проведут капитальный ремонт.