Центральная площадь Екатеринбурга 9-го мая превратится в кинозал под открытым небом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В обнародованной программе празднования Дня Победы в Екатеринбурге есть пункт, который должен особо порадовать всех любителей кино, и особенно — кино советского. В понедельник, 9-го мая Площадь 1905-го года в центре города превратят в гигантский кинозал под открытым небом.Фильмы на центральной площади города начнут показывать с 14:00, а закончат только вечером, в 20:00. За этот промежуток времени можно успеть продемонстрировать примерно 4 фильма средней продолжительности. Репертуар будет соответствовать празднику — киносеанс будет состоять из военных фильмов советских кинематографистов. Такой показ уже практиковался в прошлые годы и собирал массу зрителей.Удобство кинопоказа под открытым небом заключается, помимо прочего, в том, что человек может случайно проходить по площади, присоединиться к просмотру, а, отдохнув, перейти на другую праздничную площадку, недостатка в которых 9-го мая не будет. Так, параллельно в Историческом сквере будет проходить концерт.Традиционный салют Победы запланирован в этом году на 22:00. Залпы разноцветных искр в небо (вместе с бюджетными средставми, на них выделенными) запустят из трёх точек — с акватории городского пруда, из уралмашевского парка и из Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга.