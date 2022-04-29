Экс-депутата гордумы Екатеринбурга и ЗССО оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Экс-депутата гордумы Екатеринбурга и Законодательного собрания Свердловской области Нафика Фамиева признали виновным в дискредитации ВС РФ.
За пост в социальной сети судья Чкаловского районного суда Екатеринбурга назначила Нафику Фамиеву штраф в размере 35 тысяч рублей.
Юрист Юлия Федотова, которая выступала защитником Фамиева в суде, рассказала «Вечерним ведомостям», что бывшего депутата оштрафовали за пост от 24 марта, в котором были не утверждения, а рассуждения на тему развития дальнейших отношений между Россией и Украиной.
Юлия Федотова добавила, что другой протокол на Нафика Фамиева, попавший к другому судье, вернули в полицию для исправления нарушений. При этом полицейские не вернули в суд исправленный протокол в течение трех дней, и судья прекратил дело. Предметом правонарушения в нем был репост с комментарием о суде над Евгением Ройзманом.
– Причиной возвращения стало то, что полицейские не прописали в протоколе, в чем, собственно, выразилась дискредитация ВС РФ, – отметила Юлия Федотова.
Заседание по еще одному дело в отношении Фамиева по статье 20.3.3 КоАП назначено на 20 мая. Также на сайте Чкаловского суда Екатеринбурга появилось четвертое дело по той же статье. Что в его материалах, пока непонятно. Фамиев сказал «Вечерним ведомостям», что на составление какого-то другого протокола, помимо тех трех, что были составлены в апреле, его не приглашали.
За пост в социальной сети судья Чкаловского районного суда Екатеринбурга назначила Нафику Фамиеву штраф в размере 35 тысяч рублей.
Юрист Юлия Федотова, которая выступала защитником Фамиева в суде, рассказала «Вечерним ведомостям», что бывшего депутата оштрафовали за пост от 24 марта, в котором были не утверждения, а рассуждения на тему развития дальнейших отношений между Россией и Украиной.
Юлия Федотова добавила, что другой протокол на Нафика Фамиева, попавший к другому судье, вернули в полицию для исправления нарушений. При этом полицейские не вернули в суд исправленный протокол в течение трех дней, и судья прекратил дело. Предметом правонарушения в нем был репост с комментарием о суде над Евгением Ройзманом.
– Причиной возвращения стало то, что полицейские не прописали в протоколе, в чем, собственно, выразилась дискредитация ВС РФ, – отметила Юлия Федотова.
Заседание по еще одному дело в отношении Фамиева по статье 20.3.3 КоАП назначено на 20 мая. Также на сайте Чкаловского суда Екатеринбурга появилось четвертое дело по той же статье. Что в его материалах, пока непонятно. Фамиев сказал «Вечерним ведомостям», что на составление какого-то другого протокола, помимо тех трех, что были составлены в апреле, его не приглашали.
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