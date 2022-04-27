Ветеранам Свердловской области выплатят по 5 тысяч рублей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

До 9 мая в Свердловской области участникам и инвалидам Великой Отечественной войны собираются выплатить по 5 тысяч рублей. На это дело из бюджета области было выделено более 47 миллионов рублей.Об этом сообщает региональный департамент информационной политики. Там также напомнили, что инвалиды и ветераны получают и другие меры поддержки помимо единовременной денежной выплаты приуроченной к Дню Победы.Среди таких мер поддержки:– ежемесячная денежная компенсация вследствие военной травмы;– компенсация расходов и ежемесячное пособие на оплату жилогопомещения и коммунальных услуг;– компенсация расходов за бензин, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств;– выплаты на ремонт помещений.Также ветеранам предоставляется бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение или оздоровительную поездку на теплоходе, отмечают в департаменте информполитики.