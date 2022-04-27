Ветеранам Свердловской области выплатят по 5 тысяч рублей
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
До 9 мая в Свердловской области участникам и инвалидам Великой Отечественной войны собираются выплатить по 5 тысяч рублей. На это дело из бюджета области было выделено более 47 миллионов рублей.
Об этом сообщает региональный департамент информационной политики. Там также напомнили, что инвалиды и ветераны получают и другие меры поддержки помимо единовременной денежной выплаты приуроченной к Дню Победы.
Среди таких мер поддержки:
– ежемесячная денежная компенсация вследствие военной травмы;
– компенсация расходов и ежемесячное пособие на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг;
– компенсация расходов за бензин, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств;
– выплаты на ремонт помещений.
Также ветеранам предоставляется бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение или оздоровительную поездку на теплоходе, отмечают в департаменте информполитики.
Об этом сообщает региональный департамент информационной политики. Там также напомнили, что инвалиды и ветераны получают и другие меры поддержки помимо единовременной денежной выплаты приуроченной к Дню Победы.
Среди таких мер поддержки:
– ежемесячная денежная компенсация вследствие военной травмы;
– компенсация расходов и ежемесячное пособие на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг;
– компенсация расходов за бензин, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств;
– выплаты на ремонт помещений.
Также ветеранам предоставляется бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение или оздоровительную поездку на теплоходе, отмечают в департаменте информполитики.
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